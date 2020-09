Come è morto Lucio Battisti, uno dei grandi della canzone italiana (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucio Battisti è morto il 9 settembre 1998 a Milano e la famiglia non ha mai voluto svelare la cause della morte del cantante, sulla quale tuttavia si rincorrono numerose teorie. Lucio Battisti è morto il 9 settembre del 1998, ma le cause della morte ancora oggi non sono state chiarite. La famiglia chiese all'ospedale il massimo riserbo e il comunicato ufficiale parlò di "complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio". Lucio Battisti aveva solo 55 anni quando è morto all'Ospedale San Paolo di Milano: il cantautore era stato ricoverato tra il 29 agosto ed il 30 agosto 1998. Dopo circa una settimana le condizioni del cantante di Emozioni si aggravano e l'8 settembre ... Leggi su movieplayer

chetempochefa : “5 anni fa la morte di #AlanKurdi. #Savethechildren: 200 mila minori come lui in fuga. Era l'estate del 2015: lo sc… - Internazionale : David Graeber era un antropologo statunitense ed è stato tra i promotori del movimento Occupy Wall street. È morto… - CPettiti : RT @LuigiMascheroni: Morto Franco Maria Ricci. Editore elegantissimo, e come uomo anche di più. - fo1984 : ma come? non era morto? adesso ci sono pure le cariche virali alte? ma chi l’avrebbe mai detto... - Juglans__ : #Piazzapulita Zangrillo ci spiega come il virus sia clinicamente risorto grazie a tante teste di minchia che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Come morto Ragazzo morto. Fratelli Bianchi: "Non abbiamo toccato Willy" Rai News Morto George Bizos, avvocato e amico di Nelson Mandela

(ANSA) - JOHANNESBURG, 10 SET - George Bizos, icona anti-apartheid e noto avvocato per i diritti umani che ha difeso Nelson Mandela dall'accusa di tradimento e grazie al quale è sfuggito alla pena di ...

Addio a Diana Rigg, "Bond girl" e star del Trono di Spade

Addio a Diana Rigg, attrice famosa anche per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie americana Hbo "Il Trono di Spade". Inglese, aveva 82 anni ed è morta per un cancro che, stando a quando riferit ...

(ANSA) - JOHANNESBURG, 10 SET - George Bizos, icona anti-apartheid e noto avvocato per i diritti umani che ha difeso Nelson Mandela dall'accusa di tradimento e grazie al quale è sfuggito alla pena di ...Addio a Diana Rigg, attrice famosa anche per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie americana Hbo "Il Trono di Spade". Inglese, aveva 82 anni ed è morta per un cancro che, stando a quando riferit ...