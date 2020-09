“Colpa sua!”. ‘Vieni da me’, ecco perché Caterina Balivo ha detto basta: il retroscena rischia di scatenare un terremoto (Di giovedì 10 settembre 2020) Un’estate sotto i riflettori per Caterina Balivo e un autunno ancora da scrivere. La conduttrice, che nei mesi scorsi ha detto addio alla sua creatura ‘Vieni da me’, sta valutando una serie di proposte prima di decidere il suo futuro. Tra una vacanza e una seduta di palestra Caterina Balivo non perde contatto con i suoi fan che tiene costantemente informati sulla sua vita e sulle attività professionali. Certo, l’addio a ‘Vieni da me’ ha rivoluzionato il modo di vivere di Caterina Balivo. E, in proposito, arriva un’indiscrezione che spinge una riflessione. Tutto è nato da un dialogo tra la conduttrice e la signora Mirella, mamma di Guido Maria Brera, parlando con Caterina nelle storie postate sul ... Leggi su caffeinamagazine

unknownnames_ : Barbie Xanax tesoro mio... Se un gruppo di uomini arrapati insegue una ragazza alle 11 di sera è colpa sua giusto?… - murleyass : RT @bellxrkeshipper: 'il cuore e la testa', e lei gli spara nel cuore. lui le ha insegnato a sparare (1x08) e lei lo uccide. 'so che non mi… - reginaditear : @amandolukey COLPA SUA NON MIA . - _moodyangel_ : @niallsparfume Non è colpa sua se è una donna debile però devi agire tu sennò qua la situazione si trascina. Parlal… - ravenxhz : RT @bellxrkeshipper: 'il cuore e la testa', e lei gli spara nel cuore. lui le ha insegnato a sparare (1x08) e lei lo uccide. 'so che non mi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Colpa sua” Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep