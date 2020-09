Colombia, poliziotto uccide uomo con taser: scoppiano violente rivolte (Di giovedì 10 settembre 2020) violente rivolte sono scoppiate a Bogotà, in Colombia, dopo che un uomo è stato ucciso da un poliziotto con un taser Nella tarda serata di ieri nella capitale della Colombia, Bogotà, sono scoppiate violente proteste dopo che la polizia ha ucciso un uomo con l’utilizzo di un taser. Le immagini ed i filmati che girano … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Colombia poliziotto

Inews24

Colombia, l’uccisione in strada da parte della Polizia di un avvocato 46enne fa discutere. Nel Paese sudamericano si parla di un caso non molto dissimile a quello di George Floyd a Minneapolis. Colomb ...Il contractor – Il 1 agosto Ilaria, nel corso dell’interrogatorio, ha detto esplicitamente che Mario non si fidava di Christian Leonardo Thompson Garzón, il contractor che si occupava della sicurezza ...