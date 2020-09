Colleferro, possibili nuovi indagati per l’omicidio di Willy Monteiro (Di giovedì 10 settembre 2020) La Procura potrebbe indagare nuove persone per l’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto domenica a Colleferro. Continuano le indagini dei Carabinieri sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a Colleferro nella notte di domenica 6 settembre. Al momento gli indagati sono quattro: Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l’unico ai domiciliari perché ha collaborato con le autorità. Gli investigatori però stanno interrogando altre persone presenti sul luogo dell’omicidio e che, secondo la Procura di Velletri, potrebbero aver preso parte al pestaggio. Se le testimonianze raccolte fossero confermate, l’accusa passerebbe da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. Nel ... Leggi su bloglive

