Colleferro: Meloni, 'chi ha ucciso Willy figlio cultura Gomorra non di destra' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Questi cocainomani che hanno ucciso il povero Willy non hanno nulla a che fare con la mia storia e con la mia cultura politica, non hanno nulla a che fare con la destra, non hanno nulla a che fare con gente che si spende ogni giorno in un appassionata militanza politica. Questi qui sono figli dei modelli culturali di quelli che hanno venduto Gomorra facendoci milioni per poi vivere nei loro salotti bene; sono figli quelli che hanno propagandato modelli di rincorsa effimera al numero dei like, alla scarpa firmata, alla borsa che costava di più, facendoci milioni. E sono figli di quei modelli culturali che ci hanno raccontato che la droga non era un problema, che hanno fatto finta che la cocaina non esistesse, che hanno fatto finta che ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Credo che l'odio che si sta davvero sputando contro di noi soprattutto in questi ultimi tempi cominci ad essere pericoloso. Quello che abbiamo visto accadere ieri a Salvin ...

Colleferro: Meloni, 'da sinistra non solidarietà ma cinismo e odio contro di noi'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Sono totalmente scioccata dalla vicenda in sè, perchè vedere un ragazzo che muore così a 21 anni non riesci a farci i conti. E da questa incapacità di una certa Italia di ...

