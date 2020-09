Colleferro, Liliana Segre sull’omicidio di Willy: «È una sconfitta personale, siamo ancora pervasi dalla mentalità fascista» (Di giovedì 10 settembre 2020) «Il pestaggio di quel ragazzino mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta». Nel giorno dei suoi 90 anni, Liliana Segre dedica il proprio pensiero a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro in una rissa nella notte tra sabato e domenica. «Vorrei fare mie le parole della presidente della nostra comunità, Noemi Segni, che ha scritto un messaggio bellissimo, ricordando come questa esaltazione non della vittima ma dei suoi persecutori, e si riferisce a tutto ciò che è stato scritto sui social, alla fine ha ucciso ancora e ancora il povero Willy», dice Segre a La Stampa. «Questa cosa mi ha fatto molta paura», prosegue la senatrice a vita, ... Leggi su open.online

“Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”. Così Liliana Segre, intervistata da La Stampa c ...

«Spesso mi chiedono come sia potuto succedere. E io rispondo sempre con una parola: indifferenza». È la stessa parola che Liliana Segre, superstite di Auschwitz, ha voluto fosse scolpita all’ingresso ...

