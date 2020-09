Colleferro, la versione choc dei fratelli Bianchi: “Facevamo sesso al cimitero con tre sconosciute” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Ci sono ancora diversi punti da chiarire sull’omicidio di Colleferro e nelle ultime ore sono emerse dichiarazioni choc da parte delle persone arrestate che provano a scagionarsi. C’è ad esempio un particolare che emerge dall’interrogatorio di garanzia nei confronti dei quattro ragazzi di Artena accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. Come si legge nelle carte dell’indagine, Marco Bianchi ha confessato che prima di arrivare sulla scena del crimine stava facendo sesso in un cimitero insieme al fratello, un amico e tre ragazze appena conosciute di cui non sapeva neppure i nomi. Un dettaglio che Bianchi rivela per difendersi dalle accuse, sostenendo di non aver preso parte direttamente alla rissa ma di essere intervenuto su ... Leggi su ilprimatonazionale

