Colleferro, la fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: «La prima vittima è Willy, poi noi che stiamo subendo minacce» (Di giovedì 10 settembre 2020) «Penso a Willy, che è la prima vittima di questa storia. Ma poi ci siamo noi, che in queste ore stiamo subendo insulti e minacce di morte». A parlare così è Silvia Ladaga, 28enne fidanzata di Gabriele Bianchi, uno degli arrestati per l’omicidio di Colleferro, da cui aspetta un figlio. La giovane, molto conosciuta nella zona, già candidata alle regionali e impiegata nella segreteria regionale di Forza Italia, ha spiegato all’AdnKronos: «La prima vittima è Willy, insieme alla sua famiglia. Poi ci siamo noi, che non c’entriamo nulla con questa storia ma stiamo subendo ... Leggi su newscronaca.myblog

Sakurauchi_Hime : RT @RogerHalsted: #Colleferro, la madre dei fratelli #Bianchi: 'Non giudicate i miei figli dalle foto'. Sai com'è, in questa società dell'a… - ambiendator : È allora? Willy è morto, non rompere - Antonio17330559 : @NapolitanoIda @FedeAngeli Sì proprio quella, quella che pensava di essersi fidanzata winnie the pooh. Quella che n… - macriga3 : Ha ragione signora. Si vede proprio che sono bravi ragazzi. Con la faccia da idioti. - robertozamboni7 : RT @MovArtCinecitta: 'La fidanzata dell'aggressore di Willy: 'Aspetto un figlio da lui, ma se ha sbagliato dovrà pagare' Non riesco a capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro fidanzata Colleferro, fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: “Anche noi vittime” Inews24 Il patto dell'omertà nell'omicidio di Willy Monteiro

Francesco Belleggia, secondo il giudice delle indagini preliminari, è stato l'unico a dire la verità negli interrogatori dopo l'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Per questo, a differenza di Mar ...

I testimoni: "Willy colpito quando era già a terra". Cosa dicono i risultati della prima autopsia

AGI - Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subito. E' questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di med ...

Francesco Belleggia, secondo il giudice delle indagini preliminari, è stato l'unico a dire la verità negli interrogatori dopo l'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Per questo, a differenza di Mar ...AGI - Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subito. E' questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di med ...