Colleferro, il carabiniere che ha soccorso Willy: «Una scena disperata. Ero in pena come per un figlio» (Di giovedì 10 settembre 2020) Una scena «disperata, tra le più cruente dei tanti anni passati in servizio». Così Antonio Carella, il maresciallo che ha soccorso Willy Monteiro Duarte in quella notte maledetta tra sabato e domenica, ricorda al Corriere della Sera le immagini che gli sono passate davanti agli occhi. Sono le 3.30. Attorno al ragazzo steso a terra ci sono una decina di persone. Il 21enne non riesce a respirare, un giovane di Colleferro, Marco Romagnoli, gli dà qualche buffetto sul viso nel tentativo di capire se sia ancora cosciente. Quando arriva sulla scena del delitto, il maresciallo chiama subito i soccorsi: «Non ho mai perso il contatto con i ragazzi che si erano radunati attorno a Willy», dice. In strada si parla ... Leggi su open.online

hutck : Stando a quello che dice Repubblica, uno dei 4 di Colleferro voleva fare il carabiniere, velleità direi ora definit… - Marius85616507 : Per me l'aggressione di Salvini mi sembra una messinscena, dopo i fatti di Colleferro ci voleva per poter dire che… - francyfalcon24 : RT @rep_roma: Giovane ucciso a Colleferro, il carabiniere: 'Ho stretto la mano a Willy poi ho dato la caccia al Suv' [dalla nostra inviata… - janapergliamici : Giovane ucciso a Colleferro, il carabiniere: 'Ho stretto la mano a Willy poi ho dato la caccia al S… - rotaruchristina : RT @rep_roma: Giovane ucciso a Colleferro, il carabiniere: 'Ho stretto la mano a Willy poi ho dato la caccia al Suv' [dalla nostra inviata… -