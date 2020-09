Colleferro, Fim: ferocia mostruosa, non possiamo rimanere in silenzio (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “Come si fa a colpire con calci alla testa e pugni una persona fino a ucciderla, guardare i suoi occhi, sentirla chiedere aiuto, farla finita e continuare, con il sangue che ti sporca le mani per 20 minuti? Willy era intervenuto per sedare una rissa, un gesto di altruismo che ha pagato con la morte. Gli assassini, suoi coetanei, si sono accaniti su di lui con una ferocia che ha dell’inverosimile e del mostruoso. Quella di Willy e’ una morte che ci ha profondamente scossi, nella quiete di una provincia dove la banalita’ del male ha mostrato la sua faccia piu’ feroce”. Cosi’ il coordinatore nazionale Fim Cisl immigrazione Aziz Sadid, che continua: “Ai genitori di Willy, va il nostro piu’ profondo cordoglio e il nostro abbraccio per la perdita di un figlio che mai ritornera’. Madri e padri non ... Leggi su romadailynews

