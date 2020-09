Colleferro, ci mancava Rula Jebreal: “Willy trucidato perché nero, leader di destra seminano odio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – “Willy Monteiro è stato trucidato perché aveva la pelle nera“. E’ quanto scritto su Twitter da Rula Jebreal, che evidentemente conosce dettagli dell’indagine sfuggiti agli inquirenti. “Il razzismo, l’incitamento al odio e la violenza di matrice fascista in Italia sono un’emergenza sociale che denuncio da anni… quanti devono morire prima che la politica affronti questa pandemia assassina??”, scrive ancora Jebreal. Ora, su questo giornale abbiamo spiegato più volte che il razzismo con questa vicenda non pare proprio aver nulla a che fare. Non ci sono infatti prove a riguardo, perché al di là della dichiarazione di un presunto testimone tirata fuori da Repubblica, al momento sappiamo soltanto che Willy Monteiro ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Dai 'due leader di destra che incitano alla violenza' (chi sarebbero?) a 'Willy trucidato perché aveva la pelle ner… - AnnaMar74773335 : RT @Simone98RC: Come milioni di utenti che per seguire politici di altri schieramenti mettono il Mi Piace. Ci mancava il #vittimismo da cam… - MarceVann : RT @Simone98RC: Come milioni di utenti che per seguire politici di altri schieramenti mettono il Mi Piace. Ci mancava il #vittimismo da cam… - Silvano05230100 : RT @Simone98RC: Come milioni di utenti che per seguire politici di altri schieramenti mettono il Mi Piace. Ci mancava il #vittimismo da cam… - Simone98RC : Come milioni di utenti che per seguire politici di altri schieramenti mettono il Mi Piace. Ci mancava il… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro mancava Roberto Saviano: "Dietro la morte di Willy una società in cui manca tutto" La Repubblica Liliana Segre/ “Omicidio Willy dimostra che il fascismo è ancora tra noi”

Liliana Segre compie oggi 90 anni e sono tantissimi i messaggi di affetto destinati alla senatrice. Un compleanno importante, anche se non mancano i motivi di tristezza dando uno sguardo alla cronaca ...

Roma, dal Tiburtino a Ostia le scuole che non riaprono

Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi di Roma e del Lazio, lo dice a chiare lettere: «A oggi il 20 per cento delle scuole di Roma e provincia non è in grado di riaprire, ma nella Cap ...

Liliana Segre compie oggi 90 anni e sono tantissimi i messaggi di affetto destinati alla senatrice. Un compleanno importante, anche se non mancano i motivi di tristezza dando uno sguardo alla cronaca ...Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi di Roma e del Lazio, lo dice a chiare lettere: «A oggi il 20 per cento delle scuole di Roma e provincia non è in grado di riaprire, ma nella Cap ...