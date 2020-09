Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi: grande intesa. La foto su Instagram con suocera iconica (Di giovedì 10 settembre 2020) Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi conquistano Instagram con un foto splendida, mostrando la loro grande intesa. La storia dell’influencer con Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice, procede a gonfie vele e Clizia è riuscita a conquistare anche sua suocera. Sui social le due donne hanno mostrato l’ottimo legame che le unisce postando una foto in cui sorridono insieme, vestite di bianco e con degli occhiali scuri da dive. “suocera iconica”, ha commentato Clizia, riferendosi all’interprete di Borotalco. Quando la Incorvaia era ancora nella casa del grande Fratello Vip, ... Leggi su dilei

Nuove sfide, nuovi vip, nuove storie, nuove emozioni. Riparte “Giù in 60 secondi – adrenalina ad alta quota”: dal 12 Settembre ogni sabato alle 13:40 su Italia 1. A condurre il programma per la terza ...

La coppia si è concessa una romantica serata per l’anniversario I due ora inizieranno a vedersi più di rado, sono ricominciati gli impegni di lavoro Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno festeggiato ...

La coppia si è concessa una romantica serata per l'anniversario I due ora inizieranno a vedersi più di rado, sono ricominciati gli impegni di lavoro Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno festeggiato ...