Cittadinanza onoraria a migrante anti-caporali, il centrodestra a Lecce abbandona l’aula (Di giovedì 10 settembre 2020) Mattarella nel febbraio 2017 gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. E il Comune di Lecce, martedì scorso, 8 settembre ha voluto riconoscere la Cittadinanza onoraria., perché, si legge nelle motivazioni, “Jean-Pierre Yvan Sagnet rappresenta il protagonista e il simbolo della battaglia civile, sindacale, politica per i diritti dei lavoratori migranti in agricoltura». Cittadinanza onoraria a migrante anti-caporali, il centrodestra a Lecce abbandona l’aula La cosa non è piaciuta al centrodestra, che ha abbandonato l’aula al momento della votazione. Atteggiamento doppiamente ... Leggi su nextquotidiano

