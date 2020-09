Cirio: “Durante fascismo grande attenzione a sport”. Ma poi precisa: “Ho antifascismo nel Dna” (Di giovedì 10 settembre 2020) Dichiarazioni che sono destinate a non passare inosservate quelle di Alberto Cirio. Il governatore del Piemonte, in visita all’outlet di Vicolungo, in provincia di Novara, inaugurato l’area sportiva per ragazzi “Kinder joy of Movement Park” si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulle pratiche sportive di nostalgia fascista, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi. “Durante il fascismo c’era una grande cura del corpo e allo sport. Nel dopoguerra, forse per reazione, si abbandono’ l’attenzione all’attività sportiva”. Lo stesso governatore ha chiarito poco dopo la sua posizione: “Nostalgico del fascismo? Voi dimenticate che chi è albese come me ha ... Leggi su nuovasocieta

repubblica : Cirio, nostalgia dei fasti sportivi del Ventennio: 'Durante il fascismo grande cura del corpo, poi abbandonata' - pantycat : RT @repubblica: Cirio, nostalgia dei fasti sportivi del Ventennio: 'Durante il fascismo grande cura del corpo, poi abbandonata' https://t.c… - GiovanniPaglia : “C’era una grande cura del corpo durante il fascismo, poi abbandonata”. Come no, signor Cirio, Presidente del Piemo… - ilquotidiano1 : Cirio, polemica su un elogio alla cura del corpo durante il fascismo: Il governatore… - per_pazzo : RT @repubblica: Cirio, nostalgia dei fasti sportivi del Ventennio: 'Durante il fascismo grande cura del corpo, poi abbandonata' https://t.c… -

