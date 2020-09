Cioccolata richiamata dal mercato: contiene pezzi di plastica [INFO e MARCA] (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovo richiamo alimentare stavolta relativo a un prodotto molto gustoso: ritirate delle tavolette di cioccolato a causa della presenza, al loro interno, di plastica. In particolare si tratta della tavoletta di cioccolato “Ovomaltine Cioccolato” da 100 grammi con numero di lotto 1328913 A e 1328913 B e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato all’08/05/2021 prodotta da Wander Ag nello stabilimento di Fabrikstrasse 10 , 3176 Neuenegg, in Svizzera. Chiunque avesse acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita. Per ricevere ulteriori INFOrmazioni i consumatori si possono rivolgere al servizio clienti al numero di telefono: 0471-344306 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

MiyakeEau : RT @fanpage: Il prodotto ritirato dagli scaffali - fanpage : Il prodotto ritirato dagli scaffali -

Ultime Notizie dalla rete : Cioccolata richiamata Cioccolata richiamata dal mercato: contiene pezzi di plastica [INFO e MARCA] Meteo Web Frammenti di plastica nella confezione, richiamata cioccolata Ovomaltine: interessato Carrefour

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web l’allerta alimentare riguardante due lotti di cioccolato Ovomaltine per la possibile presenza di corpi estranei di plastica. Il prodotto in ...

Allerta alimentare per cioccolato di marca

Uno degli alimenti più amati da tutti è senza alcun dubbio il cioccolato. Che si tratti di quello al latte o fondente, chi lo ama non può fare a meno di sceglierlo nei propri acquisti e tutto con vend ...

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web l’allerta alimentare riguardante due lotti di cioccolato Ovomaltine per la possibile presenza di corpi estranei di plastica. Il prodotto in ...Uno degli alimenti più amati da tutti è senza alcun dubbio il cioccolato. Che si tratti di quello al latte o fondente, chi lo ama non può fare a meno di sceglierlo nei propri acquisti e tutto con vend ...