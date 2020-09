Ciaccheri: non lasciamo soli i centri sportivi a rischio chiusura (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “I centri sportivi Municipali rappresentano nella nostra citta’ un bene di straordinario valore per la garanzia di una offerta sportiva di base pubblica e diffusa sul territorio. Centinaia di realta’ permettono in particolare ai nostri ragazzi e ragazze di entrare nel mondo dello sport, coltivare il benessere individuale e della comunita’.” “In queste ore di intenso lavoro per la riapertura delle scuole, non possiamo dimenticare realta’ territoriali che occupano centinaia di posti di lavoro a Roma. Un valore da non disperdere, pressoche’ dimenticato dalla Giunta Raggi che non ha considerato, ancora una volta, l’apertura di una cabina di regia coordinata tra Municipi, Campidoglio e Ufficio Scolastico Regionale per dare garanzie alle scuole e assieme alle societa’ ... Leggi su romadailynews

La senatrice Cirrinà annuncia la sua candidatura per le elezioni di Roma 2021. "Il Pd è fermo e io sono una donna libera fuori dalle correnti" "Siccome stanno tutti fermi, dicono fino alle regionali, ...

Monica Cirinnà si candida a partecipare alle primarie del centrosinistra come candidata sindaco di Roma. Non si sa ancora se le primarie verranno indette a onor del vero, ma la senatrice, ex consiglie ...

