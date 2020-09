Ciaccheri: in diretta su Facebook iniziativa ricordo Battaglia della Montagnola (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “77 anni dalla Battaglia della Montagnola contro l’Occupazione nazifascista. Per la prima volta, per le precauzioni anti-covid, una cerimonia riservata alle autorita’ civili, religiose e militari per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto per liberare Roma. A partire dalle 17.30, in diretta Facebook l’iniziativa ‘La memoria come patrimonio territoriale’ organizzato dall’assessora Michela Cicculli in collaborazione con Anpi Roma, Bella Storia Festival, vibia l’archivio virtuale delle vittime delle Fosse Ardeatine. Ecco il link per seguire l’iniziativa https://www.Facebook.com/bellastoriafestival”. Cosi’ il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo ... Leggi su romadailynews

