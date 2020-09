Chicago Med 4 trama episodi 10 settembre 2020 su Italia 1 (Di giovedì 10 settembre 2020) Chicago MED 4 episodi 10 settembre 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 10 settembre 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 4 trama episodio 8 Le mie regole del gioco. Marc Jones e la figlia di due anni Abigail vengono investiti da un’auto. Entrambi sono gravi. I medici, rianimando il padre si accorgono del tatuaggio che ha sul petto che dice: “non rianimare”. Will fa comunque di tutto per salvargli la vita, anche se le speranze di risveglio sono minime. Abigail non sopravvive e la donazione dei suoi organi e’ ... Leggi su cubemagazine

CIAfra73 : SerieTivu: Chicago Med 4, quarto appuntamento. In onda, in prima visione free, in prime time su Italia1 - LinkaTv : E' iniziato Chicago Med - PRIMA TV su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - alessiomagno1 : @dani31163 @BernaConcetta Grazie, a me piace tutto il “trittico” di Chicago...P.D./Fire/Med... - dani31163 : @alessiomagno1 @BernaConcetta C’ e’ Chicago Med su italia 1 , a me piace , se vi va guardatelo. Buona serata - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Giovedì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Chicago Med” -