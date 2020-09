Chicago Med 4 torna dopo la pausa al grido di “non rianimare”: anticipazioni 10 e 17 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Dimenticate la pausa della scorsa settimana perché oggi, 10 settembre, tornerà in onda su Italia1 Chicago Med 4. La serie tv firmata da Dick Wolf appartenente alla #OneChicago andrà in scena con gli episodi centrali della stagione, quelli che solitamente negli Usa segnano la fine della prima parte prima della pausa natalizia e poi quelli che danno il via alla seconda. I colpi di scena non mancheranno tra possibili matrimoni falliti e gravi incidenti, ma cosa vedremo nei nuovi episodi? Chicago Med 4 prenderà il via a partire dalle 21.20 circa su Italia1 con ben tre episodi dal titolo, rispettivamente, “Le mie regole del gioco”, “La morte ci separa” e “Siamo tutti soli” in cui Marc Jones e la figlia di due anni Abigail, ... Leggi su optimagazine

