Chiarelli: “persino i disabili manifestano contro Emiliano” Vicesegretario regionale della Lega (Di venerdì 11 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Lega: “Persino i disabili manifestano contro Michele Emiliano. E non è la prima volta. È davvero vergognoso che i disabili siano costretti a manifestare contro il malgoverno perpetrato in questi anni di centrosinistra persino a danno delle persone più in difficoltà” lo dice Gianfranco Chiarelli, Vice Segretario regionale della Lega in Puglia. “Ieri sotto la sede della giunta regionale c’è stata la protesta dei disabili: tantissimi invalidi che da mesi continuano a chiedere lo sblocco della fornitura delle protesi e ausili necessari per coadiuvarli nelle ... Leggi su noinotizie

