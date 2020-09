Chiara Ferragni, il pensiero per l’uccisione di Willy: «Cancelliamo la cultura fascista in Italia» (Di giovedì 10 settembre 2020) La solidarietà nei confronti della famiglia di Willy Monteiro non si esaurisce: le immagini del 21enne ucciso di botte a Colleferro stanno invadendo i social e anche Chiara Ferragni, influencer per eccellenza, non si è sottratta dall’esprimere il proprio pensiero sulla tragica vicenda costata la vita al giovane cuoco. Non sue le parole condivise, come la stessa Chiara ha tenuto a precisare, ma ripostate dall’account social “Spaghetti politics” e sposate pienamente dalla Ferragni. Leggi anche >> Willy ucciso a Colleferro, arrestati 4 ragazzi: dopo averlo massacrato sono fuggiti Chiara Ferragni su Willy Monteiro: “Bisogna cancellare la cultura ... Leggi su urbanpost

