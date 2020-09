“Chi vuol essere milionario” torna il 10 settembre su Canale 5 (Di giovedì 10 settembre 2020) Il quiz storico “Chi vuol essere milionario” torna su Canale 5 dal 10 settembre. Ci sarà qualcuno che conquisterà la vetta? Prenderà il via, giovedì 10 settembre, su Canale 5 la nuova edizione di “Chi vuol essere milionario“, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti. L’appuntamento, con cadenza settimanale, è per ogni giovedì alle 21:30 circa. La struttura di “Chi vuol essere milionario” è sempre la stessa ma ci sarà un’importante novità. Le puntate non saranno più girate negli studi polacchi, ma il quiz tornerà in Italia negli studi di Cologno Monzese. Anche sugli ... Leggi su zon

