‘Chi vuol essere milionario?’, stasera in tv: torna l’appuntamento con Gerry Scotti (Di giovedì 10 settembre 2020) torna in prima serata il game show più amato dagli italiani – Chi vuol essere milionario?, il programma che con questa nuova edizione festeggia il suo ventennale di messa in onda in Italia. Alla conduzione sempre Gerry Scotti. Chi vuol essere milionario? stasera in tv Gerry Scotti è pronto per la prossima scalata: 15 domande, su ogni tipo di argomento, così da raggiungere l’ultima e aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. I concorrenti possono contare nei momenti di difficoltà su 4 aiuti: il 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio, Switch/cambio domanda e Chiedilo a Gerry. Dalla scorsa stagione sono diventati 4 i super ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : #processateancheme primo tra le tendenze italiane, GRAZIE per il sostegno e l'affetto! A qualche 'democratico' di s… - s_parisi : Eliminare gli sprechi vuol dire smetterla di sussidiare aziende in perdita, di pagare chi non lavora, di usare la P… - SusannaCeccardi : ?? Come ha detto il sindaco di Siena De Mossi: “chi amministra sa cosa vuol dire condividere il pane ed il sale con… - Echodemondo : RT @nicolamirenzi: E per chi vuol tirarla giù con la chitarra ci son pure vari camei della struttura degli accordi. - caotica1989 : RT @Sibilla96034949: Essere gentile non vuol dire essere scemo. Poi c'è anche chi è scemo ma gentile. Ma non è la stessa cosa, ed è una mag… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Chi vuol «Mamma, mi è caducata la graduatoria». L’italiano da ridere della scuola al tempo del Covid Corriere della Sera