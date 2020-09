Chi è Vincenzo De Luca, candidato Pd alle elezioni Regionali in Campania (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi è Vincenzo De Luca, candidato Pd alle elezioni Regionali in Campania Il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca, 71 anni, è alla terza candidatura alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra. De Luca negli ultimi mesi ha ricevuto attestati di stima e ha guadagnato punti in termini di popolarità grazie alla gestione dell’emergenza Covid in Campania. Alla tornata di settembre è sostenuto da 15 liste. È anche la terza volta che affronta come sfidante per il centrodestra Stefano Caldoro. Finora, i due hanno incassato una vittoria a testa. Caldoro è risultato vincitore nel 2010. De ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Chi Vincenzo ROMANIA | Italiani all'estero, Vincenzo Moderno (MAIE): “Chi non ha ricevuto il plico elettorale può richiederlo all'ufficio consolare” Italia chiama Italia LIVE Tirreno-Adriatico 2020, Terni-Cascia in DIRETTA: Frank e Carretero all’attacco con 18? sugli inseguitori. Gruppo a 2’50”

14.05 Sempre gli uomini della EF Pro Cycling in testa al gruppo. 14.00 Media dopo la terza ora di corsa: 42.9 Km/h. 13:55 Netto cambio di andatura intanto nel gruppo maglia azzurra, con l’Education Fi ...

Mensa scolastica, scadono le iscrizioni

San Vincenzo (Livorno), 10 settembre 2020 – Scade martedì 15 settembre, il termine per comunicare al Comune di San Vincenzo le adesioni al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2020/21.

