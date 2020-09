Chi è Marianna Vitale, la cuoca italiana dell’anno (Di giovedì 10 settembre 2020) «Sud è una piccola idea con molte parole. L’amore e la passione, la furia e la fatica. L’ansia e la gioia, la ricerca e il lavoro. Parole che sono i mattoncini con cui abbiamo costruito il nostro modo di stare nel mondo: il modo di Sud». Di solito le home page dei ristoranti stellati sono leggere, goderecce o quantomeno rassicuranti. Quella di Sud, il locale di Marianna Vitale – vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2020 by Veuve Cliquot – è praticamente un manifesto sociale. Ancora una volta è stata una ragazza meridionale a conquistarlo: nel 2019 fu la siciliana Martina Caruso, oggi è una napoletana di Porta Capuana, classe 1980. Con una storia decisamente unica nella ristorazione italiana: vero che papà Vitale era cuoco professionista («che oltre vent’anni fa preparava pietanze attualissime» sottolinea) e lei avrebbe voluto frequentare l’istituto alberghiero. Ma non è nata chef «perchè mia madre non era d’accordo sulla mia idea, in quel momento le aspettative in famiglia erano diverse e si diceva che fosse una scuola solo per ragazzi» racconta. Leggi su vanityfair

