Certosa di Pavia, simula incidente per ricevere l'eredità: arrestato per omicidio (Di giovedì 10 settembre 2020) Certosa di Pavia, Pavia,, 10 settembre 2020 - Era già stato indagato per omicidio colposo, oggi è stato arrestato per omicidio volontario. N.A., 48enne residente a Milano, aveva raccontato di essere ... Leggi su ilgiorno

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Ha ucciso un amico di 80 anni, che lo aveva designato come erede, e ha simulato un incidente stradale per nascondere la sua azione. Il presunto autore del gesto è un uomo ...

Pavia, uccide 80enne per avere l’eredità poi simula un incidente stradale: arrestato

L'incidente stradale da cui sono partite le indagini era avvenuto nel giugno del 2019 a Certosa di Pavia. Sull'auto finita in mezzo ai campi si trovavano il sospettato e un amico 80enne. L'anziano all ...

