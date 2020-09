C’è un ragazzo menato, venite subito per favore, è urgente… La drammatica telefonata al 112 per Willy (Di giovedì 10 settembre 2020) Sul sito Adnkronos news si può ascoltare l’audio della drammatica telefonata, la prima, giunta al 112 nella notte in cui Willy è stato ucciso. Nove chiamate al numero di emergenza Sono le 3,25 da venti secondi. La notte è quella tra sabato 5 e domenica 6 settembre scorsi. La telefonata che l’Adnkronos pubblica in esclusiva sul sito è la prima di 9 arrivate al Numero unico d’emergenza per chiedere soccorsi. Willy Monteiro Duarte è a terra, picchiato dal branco e in preda alle convulsioni mentre un ragazzo chiama il 112. L’operatore dall’altro capo della cornetta localizza il luogo della rissa in 47 secondi attivando da quel momento l’intervento di ambulanza e pattuglie delle forze dell’ordine. Per ... Leggi su secoloditalia

