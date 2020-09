Cdp inaugura sede a Torino, servirà 12.600 imprese e 1.300 amministrazioni locali (Di giovedì 10 settembre 2020) Torino, 10 set. - (Adnktonos) - Rafforzare sempre di più l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti in Piemonte e Valle d'Aosta. E' l'obiettivo della nuova sede torinese che Cdp ha insugurato oggi a Torino alla presenza della sindaca Chiara Appendino e del presidente del Piemonte,Alberto Cirio. La nuova sede, in via Corte d'Appello in un edificio di proprietà del Gruppo, sarà il nuovo punto di accesso all'offerta di Cdp che consentirà di supportare oltre 12.600 imprese e oltre 1.300 enti pubblici presenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di valorizzare le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Nella nuova sede lavoreranno a regime 12 risorse del Gruppo, provenienti da Cdp imprese, Cdp Infrastrutture e ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : #Cdp inaugura sede a #Torino, servirà 12.600 imprese e 1.300 amministrazioni locali -