Caterina Balivo riflessione profonda: “Vorrei vivere così per sempre” (Di giovedì 10 settembre 2020) Caterina Balivo si è lasciata andare ad una riflessione molto profonda di fine estate. La donna ha condiviso una splendida foto al tramonto. Caterina Balivo ha preso una decisione importante, ovvero quella di mettere la famiglia davanti al lavoro. Da tempo sognava di poter dedicare più tempo ai figli e, dopo un’estate ad alto contatto, … L'articolo Caterina Balivo riflessione profonda: “Vorrei vivere così per sempre” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

