Caterina Balivo in posa da modella ma dice di avere la pancia (Foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Quante volte abbiamo sentito dire Caterina Balivo che ha la pancia, che dovrebbe fare sport, che dovrebbe mangiare meno e stare attenta alle cose che invece le piacciono tanto (Foto). In tv la Balivo ha mostrato la panciera, la indossano un po’ tutte sotto gli abiti aderenti ma lei così magra pensavamo non ne avesse bisogno. In bikini si mette sempre in posa nel modo giusto per non fare vedere il gonfiore all’addome ma alla fine arriva sempre la simpatica confessione. Uno degli ultimi post di Caterina Balivo su Instagram è in posa da top model, confessa che per scattare la Foto ha trattenuto il fiato. Ma ha davvero così tanta pancia la Balivo? Ogni tanto ... Leggi su ultimenotizieflash

