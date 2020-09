Caterina Balivo foto da top model, praticamente in apnea: si apre spiraglio sul ritorno in tv (Di giovedì 10 settembre 2020) foto Instagram da top model per Caterina Balivo che, ancora in vacanza grazie alla pausa televisiva concessasi dopo 15 anni in onda, delizia i followers ‘stretta’ nei suoi costumi. E condivide con essi i buoni propositi del 2020 ormai (quasi) sfumati. “Pancia in dentro, – scrive l’amatissimo volto di Vieni da me – quasi in apnea per uno scatto da top model…”. “Credici! – ironizza poi senza prendersi sul serio – 2020 sei stato l’anno in cui avrei voluto fare sport, mancano 4 mesi, scommettiamo che non ci riuscirò?”. Leggi anche >> Cecilia Capriotti, indimenticabile il saluto all’estate: «Quello scoglio soffrirà di una tremenda solitudine» Caterina ... Leggi su urbanpost

