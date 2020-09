Caterina Balivo, consiglio a sorpresa della suocera: “Lascia perdere mio figlio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Caterina Balivo protagonista di un episodio particolare sui social network: interviene la suocera che gli consiglia di ‘lasciar perdere’ il marito View this post on Instagram Provo a fare qualche kilometro di kayak con la family. Vi farò sapere se mi lasciano indietro! Voi, programmi? #CaterinaBalivo #Caterinasecrets A post shared by Caterina Balivo (@CaterinaBalivo) on … L'articolo Caterina Balivo, consiglio a sorpresa della suocera: “Lascia perdere mio figlio” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

ScaglioneMaria : RT @Cinguetterai: Caterina Balivo fa una sorpresa al gruppo di lavoro di #VieniDaMe. Quanto ci mancano... ?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - lorenzog31 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - bubinoblog : CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #Caterina Balivo: «Vorrei vivere così per sempre, è banale?» -