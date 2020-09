Catania, ritorno al passato: Izco riabbraccia il club etneo. I dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) È un ritorno al passato per il Catania, Mariano Izco firma con il club etneo.Sono 218 presenze e 6 reti in Serie A quelle raggiunte dal centrocampista nativo di Buenos Aires con la maglia del club siciliano alle pendici dell'Etna. Otto anni vissuti ad alti livelli, dal 2006 al 2014, che hanno consacrato calcisticamente Mariano Izco con gli etnei. Adesso un ritorno al passato, per dare man forte al ritorno nel calcio che conta del Catania: il calciatore argentino ha firmato fino al 2021 con i rossoblù. Il classe 1983 torna a vestire la maglia che lo ha fatto emergere nel massimo campionato italiano, dopo le esperienze con Chievo Verona, Crotone, Cosenza e Juve ... Leggi su mediagol

LegaSalvini : LEGA E IL VOLO AEREO PER SOSTENERE SALVINI A PROCESSO. ANDATA-RITORNO 40 EURO. «CATANIA CAPITALE DELLA LIBERTÀ» - Mediagol : #Catania, ritorno al passato: #Izco riabbraccia il club etneo. I dettagli - Mediagol : #Catania, ritorno al passato: Izco riabbraccia il club etneo. I dettagli - zazoomblog : Catania ecco il ritorno del capitano: Biagianti? No Izco! - #Catania #ritorno #capitano: - Maxct79 : ???? @Catania, ecco il ritorno del capitano: #Biagianti? No, @mariano13izco! @gazz_catanese #SerieC #rossazzurri -