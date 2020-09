Castelpoto, domani l’apertura del nuovo svincolo della Fondovalle Vitulanese (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidomani, venerdì 11 settembre, alle ore 17.30 è in programma a Castelpoto la cerimonia per l’apertura del nuovo svincolo della Fondovalle Vitulanese. Nel corso dell’evento interverranno il sindaco di Castelpoto Vito Fusco, il sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli, il presidente della Provincia Antonio Di Maria, ed il consigliere regionale della Campania Erasmo Mortaruolo. Prevista inoltre la partecipazione dei sindaci e degli amministratori della Valle Vitulanese. “Sarà una giornata storica per Castelpoto – il commento del sindaco Vito Fusco -. E’ dal 1997, ... Leggi su anteprima24

