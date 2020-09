Cassazione, inviare foto hard a un minorenne? È violenza sessuale (Di giovedì 10 settembre 2020) Inviare una foto hard a un minore attraverso Whatsapp rientra nel reato di violenza sessuale. La sentenza della Terza sezione penale della Cassazione cambia i limiti del reato: è violenza sessuale senza che ci sia interazione fisica. Leggi su vanityfair

La difesa sosteneva che «in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche sessuali manca l'atto fisico». Ma i giudici non sono d'accordo: la violenza c'è Inviare una foto hard a ...