Caso Navalny, Pompeo accusa: “Avvelenato da alti funzionari russi” (Di giovedì 10 settembre 2020) Crescono le incognite sul Caso Navalny, oppositore politico russo quasi avvelenato a morte, con segretario Usa Pompeo accusa gli alti funzionari russi. Non si arrestano le ipotesi sul Caso Navalny, l’oppositore russo avvelenato quasi mortalmente in circostanze misteriose. Qualche giorno fa Navalny è riuscito ad uscire dal coma, dopo aver lottato tra la vita e … L'articolo Caso Navalny, Pompeo accusa: “Avvelenato da alti funzionari russi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

AGI - Sul caso Navalny "la posizione del governo tedesco, che peraltro esercita in questo semestre la presidenza della Ue, coincide con quella italiana e europea. E' necessario fare piena luce su quan ...