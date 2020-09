Caso Navalny, Conte: «Putin mi ha detto che vuole costituire una commissione d’inchiesta». Ma il Cremlino smentisce (Di giovedì 10 settembre 2020) «Il presidente Vladimir Putin, con cui mi sento spesso, mi ha assicurato che la Russia è intenzionata a chiarire l’accaduto, e mi ha anticipato che avrebbe costituito una commissione di inchiesta, e si è è detto pronto a collaborare con le autorità tedesche». A dirlo in una recente intervista a Il Foglio è stato il premier italiano Giuseppe Conte relativamente al Caso dell’avvelenamento dell’oppositore politico russo, Alexei Navalny. Parole che prefiguravano un’inaspettata inversione di rotta da parte del Cremlino, che sul Caso ha sempre negato il proprio coinvolgimento sull’accaduto, così come l’assenza di intenzione di procedere a livello penale nei confronti ... Leggi su open.online

