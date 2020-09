Caso Lombardia Film Commission, tre commercialisti agli arresti domiciliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 set. (Adnkronos) - Sono finiti agli arresti domiciliari i I tre commercialisti, si spiega nella nota, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Milano nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul Caso della presunta vendita a prezzo gonfiato di un capannone alla Lombardia Film Commission. agli arresti domiciliari è finito anche Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri. Per la medesima vicenda a luglio era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Luca Sostegni. "Siamo assolutamente tranquilli, finirà in nulla come tante altre inchieste che cercavano ... Leggi su iltempo

