Caso Lombardia Film Commission, tre commercialisti agli arresti domiciliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 set. (Adnkronos) – Sono finiti agli arresti domiciliari i sulla compravendita di un immobile a Cormano da parte della Lombardia Film Commission. Ai tre commercialisti, Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, sono stati contestati i reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo comunica in una nota il procuratore capo Francesco Greco. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Fondi Lega, arrestati commercialisti per il caso Lombardia Film Commission - Corriere : Fondi Lega, arrestati tre commercialisti per il caso Lombardia Film Commission - Agenzia_Ansa : #Crema: sospetto caso di #Covid, classe a casa #ANSA - 501_tot : RT @fenice_risorta: Rimarrà qualcuno della #lega a piede libero? ?????? - AngelaAngelmi : RT @fenice_risorta: Rimarrà qualcuno della #lega a piede libero? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lombardia

Sky Tg24

Quasi 1600 contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino del 10 settembre. Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore, ier ...Crescono i nuovi contagi delle ultime 24 ore. Sono 1597 i casi di coronavirus, oltre 100 in più rispetto i 1434 di ieri. Una crescita ancora più rilevante considerando che i tamponi processati sono st ...