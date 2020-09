Caso De Laurentiis, anche Dal Pino in isolamento (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. Lo rende noto la Lega Serie A in seguito alla positività al Covid del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la notizia è stata segnalata dallo stesso De Laurentiis ieri alle 20 alla … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : Caso De Laurentiis, anche Dal Pino in autoisolamento - RaimondoSecci : Enrico, fatti sentire. Non tweetti da 2 giorni e siamo preoccupati. Vorremmo sapere il tuo parere imparziale sul ca… - ProfCampagna : @ilanna63 Tu ti rendi conto che stai ponendo esempi che non c'entrano nulla con il caso di De Laurentiis? - LazioIn : Il caso De Laurentiis spaventa la Serie A - ferrix88 : @FrancescoRoma78 @1926_cri Elalà, ti sei sentito chiamato nella discussione che riguardava la presa di posizione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Laurentiis Il caso De Laurentiis spaventa la Serie A Calcio e Finanza Visualizza la copertura completa su Google News Caso De Laurentiis, anche Dal Pino in isolamento

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. Lo rende noto la Lega Serie A in seguito alla positività al ...

De Laurentiis, test a tutti i presidenti: «Rispettato protocollo Lega Serie A»

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A, riunitisi ieri a Milano per l'assemblea che ha dato via libera alla c ...

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. Lo rende noto la Lega Serie A in seguito alla positività al ...Aurelio De Laurentiis positivo al Covid. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A, riunitisi ieri a Milano per l'assemblea che ha dato via libera alla c ...