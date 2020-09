Cashback, come funziona il bonus da 300 euro per chi paga con carta di credito (Di giovedì 10 settembre 2020) Da anni è prospettato e anticipato, ora sembra diventare realtà uno degli strumenti da sempre indicato come fondamentale per la lotta all’evasione fiscale e all’utilizzo del contante. È un bonus per tutti quanti utilizzeranno carte di credito e bancomat per fare acquisti. Saranno fino a 300 euro all’anno per spese documentare fino a 3000. Leggi su vanityfair

teos_1988 : Ben consapevoli di come Settembre sia un mese cruciale per la pianificazione delle vendite in vista del periodo Nat… - infoiteconomia : Bonus BANCOMAT fino a 300 euro: come funziona il piano Cashback per ottenere il rimborso - magatz : Voglio vedere poi come imputeranno il #cashback. Scommettiamo che andrà ad aumentare il reddito imponibile? - TV2000it : Ipotesi cashback pro carte: spendi 3 mila euro e rientrano 300. Ecco come @giuscaporaso - katun79 : Caro presidente @GiuseppeConteIT bella notizia questa: -