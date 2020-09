Caserta, arrestato per spaccio: vendeva davanti alle scuole (Di giovedì 10 settembre 2020) Un uomo è stato tratto in arresto per aver spacciato, insieme ai figli minorenni, sostanze stupefacenti davanti alle scuole. È successo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, in Campania. Qui un uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere dai carabinieri con l’accusa di spaccio e sfruttamento di minori. L’uomo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

occhio_notizie : Ai domiciliari un pusher salernitano - mattinodinapoli : Maltratta la moglie per ben 14 anni: 36enne arrestato nel Casertano - mattinodinapoli : Spaccio di droga alla rotonda di San Nicola: arrestato clandestino - cronacacaserta : Arrestato dai Falchi di Caserta mentre spaccia droga -