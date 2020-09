Casaleggio lancia la sfida a Di Maio per la leadership del Movimento (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel caos generale che accompagna da mesi il Movimento Cinque Stelle, più agitato che mai, gli Stati Generali di ottobre assomigliano sempre più a una resa dei conti definitiva tra le varie anime di quella che un tempo era forza di rottura e ora è docile compagna della casta. Uno scontro che vedrà sicuramente impegnato Luigi Di Maio, che ha già iniziato a muoversi da tempo in vista dell’appuntamento. E nel quale avrà un ruolo chiave, ovviamente, Davide Casaleggio, il presidente dell’Associazione Rousseau, il cui nome è tornato di colpo sulle bocche degli esponenti pentastellati. Casaleggio ha fatto capolino, nelle scorse ore, per andare a visitare i rappresentanti dei vari gruppi. Un gesto che non è ovviamente passato inosservato. In molti hanno detto ... Leggi su ilparagone

“Credo sia semplicistico parlare in questo modo, c’è già una leadership collegiale, il Team del Futuro, che ha 200 persone. E’ l’organizzazione di cui ci siamo dotati e abbiamo votato”. Lo dice Davide ...

Dopo aver lanciato ieri in Puglia più di una critica al modo in cui viene gestita la linea del Movimento in questi mesi, con la reggenza di Vito Crimi prolungata anche a causa dell’epidemia, e aver di ...

