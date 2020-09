Caronia, nuovi indizi nell’auto di Viviana Parisi (Di giovedì 10 settembre 2020) Caronia, proseguono le indagini: trovate impronte sul parabrezza della macchina di Viviana Parisi, potrebbero essere del piccolo Gioele. Gli inquirenti hanno rintracciato nuovi indizi nell’auto di Viviana Parisi. Secondo quanto appreso e riferito da la Repubblica, sono state rintracciate delle impronte sul parabrezza della macchina. Impronte che sarebbero riconducibili al piccolo Gioele, ma per avere la conferma bisognerà attendere l’esito degli esami. Le impronte del bambino nella macchina potrebbero non essere una svolta, anzi, sembra normale che ci siano. Ma se si riuscisse a collocarle nel tempo potrebbero rilanciare la pista del ferimento in occasione dell’incidente stradale. Carabinieri macchinaGli accertamenti nella macchina di ... Leggi su newsmondo

