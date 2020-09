Carlo Conti, che brutta notizia! L’annuncio in diretta (e senza nascondere l’amarezza) (Di giovedì 10 settembre 2020) Pian piano tutti i programmi televisivi stanno tornando in onda dopo la consueta pausa estiva. Per quanto riguarda la Rai, anche i seguitissimi show della prima serata come Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle si preparano a far divertire il pubblico. Carlo Conti e Milly Carlucci, i rispettivi padroni di casa, stanno già scaldando i motori. Il primo, che vedremo in tv il venerdì sera, tornerà il 18 settembre; la seconda, invece, dopo le vicissitudini legate a casi di coronavirus nel cast ha già dato appuntamento a tutti per sabato 19. Nella nuova edizione di Tale e Quale Show 2020 la giuria sarà la stessa della precedente, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, e sono stati già svelati i dieci concorrenti che si cimenteranno nelle imitazioni. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

Italia_Notizie : Carlo Conti: “Dovrò inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi” - giuppise : Pieraccioni, Panariello e Carlo Conti ventenni, la vecchia foto su Facebook fa il boom di like… - Noovyis : (Carlo Conti: “Dovrò inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi”) Playhitmusic - - metadiunarmadio : RT @__flaviaa__: ieri sera a condurre dovevano esserci carlo conti e vanessa incontrada, non quei due stolti. i said what i said. #circozzi - __flaviaa__ : ieri sera a condurre dovevano esserci carlo conti e vanessa incontrada, non quei due stolti. i said what i said. #circozzi -