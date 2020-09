Can Yaman, vita privata e carriera dell’amato attore turco (Di giovedì 10 settembre 2020) Sembrava che, a causa del ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, la rete avrebbe sospeso la trasmissione dell’acclamata serie “Daydreamer”, con protagonista Can Yaman, per poi ricominciare nell’estate 2021. Tuttavia, pare che i fan della serie turca siano riusciti a far cambiare idea a Canale 5, che ha modificato la programmazione, spostando “Daydreamer” al lunedì in prima serata e al sabato e domenica nel day-time. La serie TV è ormai un enorme successo. Can Yaman, l’affascinante protagonista dal fisico statuario, ha senza dubbio conquistato le fans italiane. Cosa sappiamo sull’attore turco e sulla sua vita privata? Quanti anni ha? E’ single? Ecco le risposte a queste domande. >> Day Dreamer, Can ... Leggi su urbanpost

