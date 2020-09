Campolattaro, domani alle 21 il tributo a Lucio Battisti (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampolattaro (Bn) – Venerdì 11 settembre 2020 nuovo appuntamento con Il Nostro Caro Lucio, lo storytelling-concert di Donato Zoppo e gli Uomini Celesti, tratto dai tre libri di Zoppo dedicati all’indimenticabile Lucio Battisti, l’ultimo dei quali si intitola Con il nastro rosa (GMpress, 2020). La band proporrà il suo concerto con narrazione a Campolattaro (BN) al Chiosco La Villa in Via Bebiana: è il recupero del concerto dello scorso 31 agosto, annullato per motivi atmosferici. Il nostro caro Lucio ha debuttato al Roccella Jazz Winter Edition 2018 (prima assoluta e produzione originale del Festival, uno dei più importanti eventi jazz in Europa) e ... Leggi su anteprima24

