Campania, caos nelle scuole per l’ordinanza della Regione su test e certificati (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’articolo 2 dell’ordinanza n. 70 emanata in Campania l’8 settembre suscita un nuovo motivo di agitazione nella classe docente: agli insegnanti, infatti, si chiede di documentare con un certificato l’avvenuta misura di profilassi. Ma sono tanti i medici di base che, a differenza delle ASL, non hanno fornito alcun certificato agli assistiti dopo aver effettuato il sierologico. In molti istituti scolastici si sta decidendo come superare l’ennesimo ostacolo, perché i docenti che non potranno documentare di aver svolto il test entro il 21 settembre, saranno segnalati e presumibilmente condannati a pagare le sanzioni previste. La via dell’autocertificazione, proposta da alcuni Dirigenti scolastici, non sembra convincere del tutto. L'articolo Campania, ... Leggi su anteprima24

roberta_75 : RT @Mr_Ozymandias: De Luca anticipa il caos: in Campania il sierologico sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico (a livello nazi… - UnoTvnews : Scuola, riapertura. Ancora caos in Campania, Caldoro: 'Ordinanza scritta con i piedi' - UnoTvnews : Scuola, riapertura. Ancora caos in Campania, Caldoro: 'Ordinanza scritta con i piedi' - SmitArianna : RT @Mr_Ozymandias: De Luca anticipa il caos: in Campania il sierologico sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico (a livello nazi… - mauriziofabi99 : RT @Mr_Ozymandias: De Luca anticipa il caos: in Campania il sierologico sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico (a livello nazi… -