Campania. Bonus famiglia da 500 euro, approvato il VII ed ultimo elenco: la data per ritirare i soldi (Di giovedì 10 settembre 2020) Bonus famiglia Campania. approvato il settimo ed ultimo elenco per il Bonus famiglie messo a disposizione dalla regione Campania a causa dell’emergenza Coronavirus. Con decreto dirigenziale n. 623 del 09/09/2020 è stato approvato il settimo blocco degli ammessi al contributo (Allegato A) relativo all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania. Gli ammessi hanno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ADeLaurentiis : Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Cer… - Pozzuoli21 : #regione #campania #bonus #figli Bonus 500 euro per i figli under 15: ecco l’elenco definitivo con le restanti 146.… - gianninomerlo : RT @ADeLaurentiis: Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamen… - zazoomblog : Campania bonus famiglie da 500 euro: online il settimo elenco. A chi spetta - #Campania #bonus #famiglie #euro: - informazionecs : Bonus web Turismo & Studenti: la nuova proposta di Giovanni D’Avenia candidato al Consiglio Regionale della Campani… -