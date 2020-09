Calendario Atp 2020: aggiunti quattro nuovi tornei, si gioca in Sardegna (Di giovedì 10 settembre 2020) Ora è ufficiale: il tennis maschile sbarca in Sardegna a ottobre. L’Atp ha ufficializzato l’aggiunta di quattro nuovi tornei 250 per il prossimo mese, tra cui figura anche quello in programma al Forte Village di Pula dal 12 al 18 ottobre. Sempre in quella settimana è stato inserito un evento a Colonia, in Germania, dove si giocherà anche nella settimana successiva. Infine, dal 26 ottobre all’1 novembre è stato aggiunto un torneo a Nur-Sultan, in Kazakistan. Anche la WTA aumenta i propri eventi per l’autunno prossimo: dal 19 al 25 ottobre inserito il torneo di Ostrava, in Repubblica Ceca. Leggi su sportface

